Ex-Vasco, Germán Cano acerta bases salariais com Fluminense e assinará contrato de duas temporadas

O atacante argentino Germán Cano, de 33 anos, permanecerá no Rio de Janeiro. Ex-Vasco, o centroavante acertou as bases salariais com o Fluminense e assinará contrato de duas temporadas com o Tricolor das Laranjeiras na segunda-feira (3). A informação é do ge.globo.

O atacante é a quarta contratação do Fluminense para a temporada. O Tricolor carioca já acertou com Willian 'Bigode', Felipe Melo e o equatoriano Pineida.

Cano entrou em campo 50 vezes na temporada 2021, marcando 19 gols e dando três assistências. Desde 2020 no Vasco, disputou 101 partidas e marcou 43 vezes.

Sondagens de Ceará e Fortaleza

O argentino foi sondado por Ceará e Fortaleza, entretanto, não houve avanço nas negociações. Os rivais cearenses priorizam a função de camisa 9 no mercado da bola. O Alvinegro de Porangabuçu tenta a contratação do atacante Gilberto, ex-Bahia, mas enfrenta concorrência do mundo Árabe. O Tricolor do Pici, por sua vez, está em negociações com outro argentino: Juan Martín Lucero, do Vélez Sarsfield-ARG, de 30 anos.