Ex-presidentes se unem a Marcelo Paz e Rolim Machado em momento decisivo do Fortaleza

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz recebeu 13 ex-presidentes do clube nesta quinta-feira (23), no Centro de Excelência Alcides Santos. Rolim Machado, atual mandatário, também participou do encontro que ocorreu na Sala de Troféus. O grupo se reuniu para mostrar apoio em momento difícil do clube, que luta para escapar da zona de rebaixamento, e também acompanhou o último treinamento da equipe, que enfrenta o Flamengo na próxima rodada do Brasileiro.

Entre os temas, memórias de conquistas e demonstração de união para encarar a reta final da temporada de 2025. Além de Paz e Rolim Machado, estiveram presentes: Jorge Mota, Renan Vieira, Nilton Cavalcante, Flávio Novais, Raimundo Regadas, João de Deus da Costa, Clayton Alcântara, Quintino Feitosa, Daniel Frota, Jonas Carlos Girão e Paulo Arthur. Além de José Mozart Martins da Silva e Elpídio Brígido, ex-Presidentes do Conselho Deliberativo.

O encontro ocorre em meio a troca de farpas entre o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e Eduardo Girão, ex-presidente do clube. Leia mais aqui.

O Fortaleza está em 18º na tabela do Campeonato Brasileiro e luta para escapar da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo no sábado (25), quando recebe o Flamengo. O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileiro, terá início às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.