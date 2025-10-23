Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-presidentes se unem a Marcelo Paz e Rolim Machado em momento decisivo do Fortaleza

Tricolor do Pici luta para escapar da zona de rebaixamento

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:42)
Jogada
Legenda: CEO do Fortaleza, Marcelo Paz recebe ex-presidentes na sede do clube.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz recebeu 13 ex-presidentes do clube nesta quinta-feira (23), no Centro de Excelência Alcides Santos. Rolim Machado, atual mandatário, também participou do encontro que ocorreu na Sala de Troféus. O grupo se reuniu para mostrar apoio em momento difícil do clube, que luta para escapar da zona de rebaixamento, e também acompanhou o último treinamento da equipe, que enfrenta o Flamengo na próxima rodada do Brasileiro. 

Entre os temas, memórias de conquistas e demonstração de união para encarar a reta final da temporada de 2025. Além de Paz e Rolim Machado, estiveram presentes: Jorge Mota, Renan Vieira, Nilton Cavalcante, Flávio Novais, Raimundo Regadas, João de Deus da Costa, Clayton Alcântara, Quintino Feitosa, Daniel Frota, Jonas Carlos Girão e Paulo Arthur. Além de José Mozart Martins da Silva e Elpídio Brígido, ex-Presidentes do Conselho Deliberativo.

O encontro ocorre em meio a troca de farpas entre o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e Eduardo Girão, ex-presidente do clube. Leia mais aqui.

O Fortaleza está em 18º na tabela do Campeonato Brasileiro e luta para escapar da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo no sábado (25), quando recebe o Flamengo. O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileiro, terá início às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Veja também

teaser image
Jogada

Diretor do Fortaleza mira novo título estadual e projeta reação na Série A: 'Perfeitamente viável'

teaser image
Jogada

Atacante Lucero amarga 22 jogos sem marcar e chega a sua pior fase da carreira

teaser image
Alexandre Mota

Filipe Luís sobre Fortaleza x Flamengo na Arena Castelão: ‘jogo mais importante do ano’

Assuntos Relacionados
homens sentados e em pé

Jogada

Ex-presidentes se unem a Marcelo Paz e Rolim Machado em momento decisivo do Fortaleza

Tricolor do Pici luta para escapar da zona de rebaixamento

Redação Há 15 minutos
dirigente

Jogada

Diretor do Fortaleza mira novo título estadual e projeta reação na Série A: 'Perfeitamente viável'

Sérgio Papellin representou o clube no Conselho Técnico do Cearense realizado nesta quinta-feira (23)

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Haroldo Martins sobre permanência do Ceará na Série A: 'Esperamos conquistar o mais rápido possível'

O CEO de futebol do Ceará também comentou sobre o Vozão no Campeonato Cearense de 2026

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Tiago Splitter, que assume Portland Trail Blazers na NBA e é primeiro treinador brasileiro da liga.

Jogada

Tiago Splitter assume Trail Blazers na NBA e é primeiro treinador brasileiro da liga

Splitter é um dos grandes nomes do basquete brasileiro e construiu sólida carreira na NBA

Daniel Farias 23 de Outubro de 2025
mauro carmélio

Jogada

Mudanças no calendário do futebol brasileiro irão favorecer clubes cearenses, afirma Mauro Carmélio

CBF anunciou no início de outubro que, a partir de 2026, o futebol brasileiro terá mudanças nas suas datas

Redação 23 de Outubro de 2025
Conselho técnico

Jogada

Campeonato Cearense terá nova fórmula e poderá ter mais jogos de Ceará e Fortaleza; veja novidades

Com novas regras, Cearense terá Clássico-Rei somente na segunda fase

Daniel Farias 23 de Outubro de 2025