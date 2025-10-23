Atacante Lucero amarga 22 jogos sem marcar e chega a sua pior fase da carreira

Artilheiro do Fortaleza nas duas últimas temporadas, em 2024, quando fez 23 gols, e em 2023, quando marcou 24, Lucero vive fase negativa pelo Tricolor de Aço. Com mais de um turno sem marcar, está há 22 jogos sem balançar as redes adversárias.

O último gol do centroavante de 33 anos foi no dia dez de maio de 2025, na goleada do Leão por 5 a 0 sobre o Juventude, em duelo válido pela oitava rodada da Série A. Sendo assim, na temporada de 2025. são 11 gols e uma assistência em 48 jogos.

Legenda: Último gol de Lucero foi contra na vitória com o Juventude, pela oitava rodada da Série A Foto: Kid Júnior/SVM

Com a seca de gols, o argentino havia perdido espaço para Deyverson e Bareiro quando Renato Paiva comandou o Leão. Agora sob comando de Martín Palermo, Lucero, que segue sendo o maior artilheiro do time no ano, foi titular em 5 das 7 partidas com o novo comandante sendo, inclusive, em algumas delas, o capitão da equipe.

Com essa queda de rendimento, refletido na má fase do Fortaleza na temporada, o atacante vem sendo alvo de críticas da torcida tricolor. Nesse sentido, começa a ser questionada a presença do camisa 9 no onze iniciais do Leão nas próximas rodadas, com a Série B cada mais mais perto.

