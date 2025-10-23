Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atacante Lucero amarga 22 jogos sem marcar e chega a sua pior fase da carreira

Último gol foi no dia 10 de maio

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucero está há mais de um turno sem marcar
Foto: Ismael Soares/SVM

Artilheiro do Fortaleza nas duas últimas temporadas, em 2024, quando fez 23 gols, e em 2023, quando marcou 24, Lucero vive fase negativa pelo Tricolor de Aço. Com mais de um turno sem marcar, está há 22 jogos sem balançar as redes adversárias.

O último gol do centroavante de 33 anos foi no dia dez de maio de 2025na goleada do Leão por 5 a 0 sobre o Juventude, em duelo válido pela oitava rodada da Série A. Sendo assim, na temporada de 2025. são 11 gols e uma assistência em 48 jogos.

Foto de Último gol de Lucero foi contra na vitória com o Juventude, pela oitava rodada da Série A
Legenda: Último gol de Lucero foi contra na vitória com o Juventude, pela oitava rodada da Série A
Foto: Kid Júnior/SVM

Com a seca de gols, o argentino havia perdido espaço para Deyverson Bareiro quando Renato Paiva comandou o Leão. Agora sob comando de Martín Palermo, Lucero, que segue sendo o maior artilheiro do time no ano, foi titular em 5 das 7 partidas com o novo comandante sendo, inclusive, em algumas delas, o capitão da equipe.

Com essa queda de rendimento, refletido na má fase do Fortaleza na temporada, o atacante vem sendo alvo de críticas da torcida tricolor. Nesse sentido, começa a ser questionada a presença do camisa 9 no onze iniciais do Leão nas próximas rodadas, com a Série B cada mais mais perto.

*Sob supervisão de Daniel Farias

Assuntos Relacionados
Golden State Warriors em ação durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (23)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Alexandre Mota Há 53 minutos
Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2025

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Lucero está 22 partidas sem marcar

Jogada

Atacante Lucero amarga 22 jogos sem marcar e chega a sua pior fase da carreira

Último gol foi no dia 10 de maio

Ian Laurindo* Há 1 hora
jogadores

Jogada

Com elenco completo, Ceará faz treino tático com foco no Atlético

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV

Redação 22 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Norde Vôlei conhece tabela da Superliga B; equipe estreia contra Chapecó

Equipe liderada por Marcelo Negrão estreia no dia 29 de novembro

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições do Ferroviário são judicializadas e podem ser suspensas

Processo eleitoral está marcado para novembro

Redação 22 de Outubro de 2025