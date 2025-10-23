Diretor do Fortaleza mira novo título estadual e projeta reação na Série A: 'Perfeitamente viável'

Diretor de Futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin representou o clube no Conselho Técnico do Campeonato Cearense de 2026. O dirigente falou sobre o novo calendário do futebol estadual, o desejo por um novo título para o Tricolor e da luta pela permanência na Série A do Brasileiro deste ano. O Tricolor está em 19º lugar na tabela da competição nacional.

"Nosso discurso dentro do clube é sempre de acreditar. Nós vamos brigar até o final. Ainda tenho muita confiança de que nós vamos poder se safar. É difícil. Se eu disser que é, iludir e o torcedor achar que é fácil. Isso aí não é porque são só dez jogos que nós temos, desses temos que gnahar seis. Não é fácil, mas é perfeitamente viável você conseguir", afirmou o dirigente em entrevista ao SVM.

Para 2026, o dirigente deseja que o Fortaleza volte a erguer a taça do Cearense. A equipe tem 46 títulos estaduais e, no próximo ano, vai disputar a competição no Grupo A ao lado de Ferroviário, Horizonte, Maracanã e Quixadá.

"Ainda estamos passando uma turbulência no Brasileiro, não tem nenhuma definição ainda. Vamos brigar para poder sair dessa situação o mais rápido possível. E vê o Campeonato Cearense com muita motivação. O Fortaleza tem que retomar as conquistas, é um campeonato que acirra muito a rivalidade aqui no estado", destacou.

"Então, a gente espera fazer uma grande temporada no próximo ano. A Federação adaptou bem o novo calendário, diminuiu as datas. Então, nós temos já uma base para o ano que vem. Dependendo desse final de Brasileiro, para fazer o planejamento para o ano que vem. Mas, certeza, é que a gente quer montar uma grande equipe para o estadual e voltar a ganhar. Saí daqui em 2023 e era pentacampeão, perdemos dois campeonatos e temos que voltar a ganhar o mais rápido possível para dar alegria ao nosso torcedor", finalizou.

O Campeonato Cearense terá início no dia 7 de janeiro de 2026. Antes, no entanto, o Tricolor segue na luta para escapar do Z-4 do Brasileiro deste ano. A equipe volta a campo no sábado (25), quando recebe o Flamengo. O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileiro, terá início às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.