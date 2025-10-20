Girão aponta dívida de R$ 100 milhões no Fortaleza, e Marcelo Paz rebate

Os bastidores políticos do Fortaleza ganharam um novo capítulo na manhã desta segunda-feira (20). Em entrevista, o senador Eduardo Girão (Novo), disse que o déficit nas contas do Leão pode chegar a R$ 100 milhões. Na iminência de ser rebaixado para a Série B, a situação financeira do Tricolor é tido como preocupante, segundo Girão.

“Eu me preocupo com essa dívida que pode chegar à casa dos R$ 100 milhões. Como é que vai ficar o Fortaleza no ano que vem? Muita gente vai ter que ser desempregada. Então tudo isso é um problema que a SAF construiu, com meu voto inclusive. O Fortaleza perdeu o timing de fazer a SAF e trazer investimentos para se segurar em momentos difíceis”, afirmou Eduardo Girão em participação no programa O POVO no Rádio.

Após a afirmação do senador, o CEO do clube, Marcelo Paz, respondeu duramente. Segundo o gestor, Girão está sendo 'oportunista'. "Críticas são normais, mas oportunismo não. Principalmente vindas de alguém que eu sempre fiz questão de exaltar", disse em vídeo enviado ao jornalista Jocélio Leal, do jornal O Povo.

"Girão, como empresário que é, sabe perfeitamente que é normal ter dívida para alavancar crescimento. O importante é ter capacidade de pagamento. Ativos. Vejam no site Transfer Market qual é o valor do elenco do Fortaleza. 47 milhões de euros. Isso são ativos. O Pici hoje está no nosso nome, Maracanaú tem expandido com mais terrenos. Tudo isso. A gente trabalhou para fortalecer e deixar um legado pro Fortaleza. E quando eu recebi o Fortaleza das suas mãos, Girão, não tinha ativo nenhum", diz Marcelo Paz no vídeo.

BOICOTE NO PICI

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Marcelo Paz chegou a dizer que o time sofreu um boicote interno e que isso teria atrapalhado o clube.