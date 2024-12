Ex-jogador da Premier League e técnico de seleção é condenado a 20 anos de prisão

Li Tie, ex-treinador da seleção de futebol da China, foi condenado a 20 anos de prisão por corrupção. Li "foi condenado a uma pena fixa de 20 anos de prisão em um julgamento inicial", informou nesta sexta-feira (13) a agência estatal de notícias Xinhua.

Treinador da seleção da China entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, Li declarou-se culpado de ter recebido cerca de US$ 10 milhões (R$ 60 milhões) em subornos e admitiu ter pago US$ 421 mil (R$ 2,5 milhões) para garantir o cargo.

Em um documentário transmitido pela emissora estatal CCTV, Li admitiu ter pago subornos no valor de US$ 421 mil para assumir o cargo de treinador da seleção e confessou ter colaborado em manipulações de resultados na liga local quando era técnico de clube.

"Sinto muito. Deveria ter mantido os pés no chão e seguido o caminho correto", declarou o treinador. Mas "havia certas coisas na época que eram práticas comuns no futebol", acrescentou Li Tie. O ex-treinador, de 47 anos, é um dos jogadores de futebol mais célebres da China, tendo atuado como meio-campista no Everton, da Premier League inglesa.