Ex-Fortaleza, Vojvoda tem negociações avançadas com o Santos

Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Fortaleza, tem negociações avançadas com o Santos e deve assumir o Peixe. Como a negociação com Sampaoli foi encerrada devido às exigências de contratações feitas pelo treinador, que já havia passado pelo time do litoral paulista, Vojvoda virou plano A da diretoria. A informação foi dada pelo jornalista César Luís Merlo.

Tido pelo Fortaleza como o maior treinador da história do clube, com mais de 300 jogos comandando a equipe, Juan Pablo Vojvoda foi demitido, após derrota em Clássico-Rei para o Ceará, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a saída emocionante do treinador argentino do Tricolor do Pici, em julho passado, contando com a presença da torcida no Estádio Alcides Santos, no Pici, Vojvoda não assumiu nenhum trabalho.

Com a demissão de Cléber Xavier após a goleada sofrida pelo Vasco por 6 a 0 no domingo passado (16), Santos e Vojvoda estão em estágio avançado na negociação e o desfecho positivo do acordo deve ser divulgado em breve.

VOJVODA PELO FORTALEZA:

À frente do Tricolor de Aço desde 2021, a má sequência em 2025 foi determinante para a saída do técnico. Apesar da má fase, Vojvoda teve conquistas históricas no Tricolor: três títulos do Cearense: 2021, 2022 e 2023; duas Copa do Nordeste: 2022 e 2023; a classificação para a Libertadores nos anos de 2021, 2022 e 2024; vice-campeão da Sul-Americana em 2023; semifinalista da Copa do Brasil em 2021; e chegou por duas vezes no G-4 do Brasileiro, em 2021 e 2024.

* Sob supervisão de Walber Freitas