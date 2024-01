Ex-Fortaleza, Quintero volta ao Brasil para reforçar time da Série B

O zagueiro colombiano Juan Quintero, ex-Fortaleza, está de volta ao Brasil para a temporada de 2024. O defensor foi contratado como novo reforço do Vila Nova-GO, time que vai disputar a Série B deste ano.

Quintero teve sua primeira experiência no Brasil em 2019, quando foi contratado pelo Fortaleza junto ao Deportivo Cali, da Colômbia. Na chegada ao Leão, o zagueiro ganhou destaque e se tornou um dos capitães e líderes da equipe.

Legenda: O zagueiro Quintero era o capitão do Fortaleza no início de 2020 Foto: Camila LIma / SVM

Ao todo, o colombiano atuou em 96 jogos pelo clube e conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2019-2020-2021) e uma Copa do Nordeste (2019), além da vaga para a Copa Sul-Americana de 2020.

No Brasil, ele ainda atuou no Juventude, em 2021, e no Vasco, em 2022, ambos por empréstimo do Tricolor do Pici.

Legenda: Quintero foi apresentado como novo reforço do Juventude para Série A de 2021 Foto: Fernando Alves / Juventude

LIVRE NO MERCADO

Quintero estava livre no mercado depois de defender o Deportivo Pereira, da Colômbia, em 2023. Pela equipe, foram 37 jogos e um gol marcado durante o último ano.