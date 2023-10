Ex-Ceará, Vina posta provocação após derrota do Fortaleza para a LDU na Sul-Americana

Ídolo no Ceará, Vina se manifestou nas redes sociais após a vitória da LDU em cima do Fortaleza na final da Sul-Americana. O time equatoriano venceu o maior rival do Alvinegro na noite deste domingo (28) e conquistou o título do torneio continental.

O meia-atacante, que atualmente defende o Al Hazem, da Arábia Saudita, publicou uma foto nas redes sociais fazendo a letra L com a mão, mas completou escrevendo LDU. A imagem foi postada nos stories do Instagram do jogador.

Vina saiu do Ceará para o Grêmio em fevereiro de 2023 e ficou por pouco tempo. O atleta deixou o país para o futebol árabe em julho deste ano. No entanto, segue acompanhando o Alvinegro nas competições.

O atleta somou 168 jogos com a camisa do Ceará. Ele chegou ao clube no início da temporada 2020. Com a camisa alvinegra, foi campeão da Copa do Nordeste (2020) e participou das campanhas na Sul-Americana (2021-2022), além de ingressar na seleção da Série A (2020).

Em 11 jogos pelo Al Hazem, o jogador marcou dois gols. A equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Saudita. Com apenas sete pontos, o time é vice-lanterna da competição. Já o Ceará segue em 11º na tabela. Após vencer o Sport, a equipe volta a campo no sábado (4), fora de casa, diante do Botafogo-SP.

Legenda: Ídolo no Ceará, Vina comemorou a vitória da LDU na final da Sul-Americana. Foto: Reprodução/Instagram Vina