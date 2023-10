Mancini elogia atuação do Ceará, mas espera evolução para 2024: 'não estou satisfeito ainda'

O Ceará venceu o Sport por 2 a 1, nesta sexta-feira (27), pela 34ª rodada da Série B de 2023. Com atuação positiva na Arena Castelão, encerrou uma sequência de seis jogos sem vitória. Em coletiva, o técnico alvinegro Vagner Mancini elogiou a postura do time, que marcou com Chay e Jean Carlos.

Vagner Mancini Técnico do Ceará "Nós merecemos a vitória. Era um jogo muito difícil, tinha muita coisa envolvida, também diante de um adversário que dificulta, estava muito acima na tabela, então tinha uma série de coisas envolvidas. Acho que o mais importante foi que o nosso time construiu e mereceu a vitória. Sobre a escalação, minha equipe jamais vai ter dois volantes de marcação. Eu prefiro ter um meia adaptado, melhorar sua marcação, do que ter um volante que não consegue dar um passe para frente".

Com o resultado, o Vovô alcança os 45 pontos e ganha mais tranquilidade para planejar a temporada de 2024. Mancini ressaltou que o time tem muitos aspectos para melhorar visando o ano que vem.

Vagner Mancini Técnico do Ceará "Eu não estou satisfeito ainda, o Ceará ganhou um jogo muito importante pra gente, mas ainda falta muita coisa. Falta a velocidade, aquela que tivemos quando saímos jogando no 2º tempo, trocando passe de pé em pé. Em 2024, quero que jogue dessa forma. Não dá para prever o que vai acontecer, mas é ter um time rápido, técnico, que tenha o DNA do Ceará, e que também saiba se defender"

Na tabela de classificação, o Ceará se mantém na 11ª posição, sem chance de acesso. O próximo adversário é o Botafogo-SP, sábado (4), às 17h, fora de casa. O time paulista é o 12º, com os mesmos 45 pontos.

