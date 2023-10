'A gente estava devendo para a torcida', diz Jean Carlos, após vitória do Ceará

O Ceará voltou a vencer após 6 rodadas na Série B, ao bater o Sport por 2 a 1 no Castelão na noite desta sexta-feira. O meia Jean Carlos, um dos destaques do Vovô, com boas finalizações e gol marcado de falta, disse que o grupo devia uma vitória para o torcedor.

"Acho que a gente estava devendo, pra torcida, pra nós, não é segredo pra ninguém que não foi o final de ano que a gente desejava. Não conseguimos o principal objetivo nosso. É um grupo que nunca deixou de trabalhar, as vitórias não estavam vindo. Estava entalada essa vitória, feliz pela vitória, feliz pelo gol", disse ele.

Especial

Jean Carlos lembrou o título do Nordeste pelo Ceará e comentou ter marcado contra o Sport. Ele lembrou da antiga rivalidade quando jogou pelo Náutico.

"Me adaptei muito bem aqui, todos me abraçaram, logo no primeiro ano consegui um título já com o clube. E contra o Sport, sempre especial, jogamos contra eles pelo meu antigo clube, e muito feliz por isso".