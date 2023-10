Opinião: Ao voltar a vencer, Ceará terá tranquilidade para pensar em 2024

O jejum de 6 partidas sem vencer na Série B incomodava a todos no Ceará e até o planejamento para 2024 ficava em segundo plano e com certas dúvidas.

Trabalhar com derrota e turbulência não é fácil, e até o trabalho de Mancini poderia ser colocado em xeque se o time ampliasse a sequência sem vencer, com a torcida perdendo a paciência e ele se desgastando, ao ponto de nem ficar para 2024, como é desejo do presidente João Paulo Silva.

Por isso vencer o Sport por 2 a 1 no Castelão foi tão importante. O Ceará bateu um dos candidatos ao acesso, 'atrapalhando' um rival histórico, provando que a equipe tinha potencial para muito mais.

Mas erros bobos e sucessivos ao longo da campanha minaram as chances de acesso. E com a vitória, zerando as chances matemáticas de cair, o Ceará pode enfim pensar em 2024 com tranquilidade.

Os 6 mil torcedores que foram ao Castelão viram o time jogar bem e ser melhor que o Sport.

Os destaques do jogo foram Jean Carlos, Chay e Erick que se entenderam bem e deram trabalho ao goleiro Dênis.

O time teve erros coletivos, naturais pelas mudanças de Mancini, mas o time se portou melhor do que em outras jornadas.

A vitória dá tranquilidade para o time pontuar mais até o final, tirando a carga pesada, e o planejamento para 2024 pode até fluir melhor.

Tudo que o Ceará precisa é de tranquilidade para montar o melhor elenco possível dentro das limitações de mais um ano de Série B. E ter uma reta final digna, de vitórias, ajudará demais.