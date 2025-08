Ex-Ceará protagoniza lance bizarro com Neymar em jogo da Série A; veja vídeo

O meio-campista Caíque Gonçalves, ex-Ceará e atualmente no Juventude, protagonizou um lance bizarro na derrota para o Santos, na última segunda-feira (4). De forma inusitada, o jogador cobrou um tiro de meta nos pés de Neymar e em seguida cometeu pênalti.

O vídeo do lance viralizou nas redes sociais, com o jogador sendo alvo de muitas críticas. O lance resultou no segundo gol de Neymar na partida, vencida pelo Santos pelo placar de 3 a 1. A partida entre as duas equipes foi disputada no estádio Morumbis, em São Paulo (SP).

Aos 29 anos, Caíque Gonçalves defende o Juventude desde a temporada 2024, totalizando mais de 40 jogos pelo time gaúcho. Em 2023, ele vestiu a camisa do Ceará, somando 40 jogos, um gol e uma assistência pelo Vovô.