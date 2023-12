Ex-Ceará, Caíque Gonçalves também será reforço do Juventude para 2024

O volante Caíque Gonçalves, ex-Ceará, será reforço do Juventude para a temporada de 2024. O Diário do Nordeste apurou que o atleta e a equipe gaúcha já estão apalavrados e o contrato será assinado nos últimos dias. O vínculo terá duração até o fim do ano que vem.

Em 2023, Caíque disputou 40 jogos com a camisa alvinegra e marcou um gol, além de conceder uma assistência. O atleta, que caiu nas graças da torcida, se despediu do clube nos últimos dias por meio de uma postagem nas redes sociais.

REENCONTRO COM JEAN CARLOS

No Juventude, Caíque reencontrará Jean Carlos, também ex-atleta do Ceará. Conforme o Diário do Nordeste divulgou, Jean tem negociações avançadas com a equipe gaúcha, mas restam apenas alguns detalhes para que o negócio seja finalizado.

Um deles é o molde do negócio com o Ceará, já que o meia tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2024. Existe a possibilidade de empréstimo do Ceará ou rescisão de contrato com o Vovô e vínculo em definitivo com o Juventude.