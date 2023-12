Jean Carlos negocia com o Juventude e não deve permanecer no Ceará em 2024

O meio-campista Jean Carlos, do Ceará, está negociando para ser o novo reforço do Juventude para a temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que as negociações entre a equipe gaúcha e o jogador estão avançadas, mas faltam ser definidos alguns detalhes para que o negócio seja finalizado.

Apesar da negociação avançada entre Jean Carlos e Juventude, falta também um acordo com o Ceará, com quem o meio-campista tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024. Ainda não há definição também sobre qual será o modelo de negócio: empréstimo do Ceará ou rescisão de contrato com o Ceará e vínculo em definitivo com o Juventude.

Legenda: Jean Carlos, jogador do Ceará, durante jogo da Série B Foto: Kid Júnior/SVM

A informação do acerto encaminhado entre Juventude e Jean Carlos foi publicada inicialmente pelo jornalista Roberto Peruzzo, do ge, e confirmada pela reportagem do Diário do Nordeste, em contato com o staff do meio-campista.

Na última quinta-feira (30), o Diário do Nordeste havia confirmado que Jean Carlos era um dos alvos do Sport para a temporada 2024, mas o staff do jogador havia negado qualquer tipo de acerto entre Jean e a equipe pernambucana.

Jean Carlos, de 31 anos, chegou ao Ceará para a disputa da temporada 2023. Com a camisa alvinegra, o meia soma 53 jogos, sete gols e cinco assistências. Ele ganhou espaço no time titular principalmente com Vagner Mancini, com quem atuava como volante.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.