Ex-Ceará, Erick Pulga é destaque nacional pelo Bahia; veja números

O atacante Erick Pulga, ex-Ceará e atualmente no Bahia, é um dos jogadores de maior destaque no cenário nacional neste início de temporada. Em 13 jogos, são cinco gols e cinco assistências, totalizando dez participações diretas em gols.

De acordo com levantamento da plataforma SofaScore, as estatísticas de Erick Pulga neste início de 2025 o colocam como um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Ele é o segundo jogador de todo o Brasil com mais participações em gols no ano.

Também é o segundo jogador de todo o Brasil com mais dribles certos (49) e o terceiro com mais passes decisivos (27). Entre os jogadores do Bahia, ele é o com maior número de grandes chances criadas e também de duelos ganhos.

As boas atuações têm rendido muitos elogios por parte de torcedores do Bahia, que adotaram o apelido de “Fantástico” para Erick Pulga, em alusão a um vídeo de um torcedor do Ceará. Torcedores de outras equipes do Brasil têm pedido a contratação de Pulga.