Everton x Liverpool: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Everton entra em campo nesta quarta-feira, 24 de abril, às 16:00h (horário de Brasília), contra o Liverpool, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será no Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra. O clássico da cidade inglesa mostra o contraponto na classificação. De um lado, os “Reds” chegam na vice-liderança da Premier League, do outro, os “Toffees” chegam na 16ª posição.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Star+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Everton

Jordan Pickford; Ashley Young, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Jack Harrison, Amadou Onana, Gana Gueye e Dwight McNeil; Abdoulaye Doucoure; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk e Andy Robertson; Szoboszlai, Wataru Endo, Mac Allister; Luis Diaz, Mohamed Salah e Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp.

FICHA TÉCNICA

Competição: 29ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra

Data: 24/04/2024 (quarta-feira).

Horário: 16h00 (horário de Brasília).