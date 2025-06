Estreia dos brasileiros no Mundial de Clubes: Palmeiras e Botafogo iniciam 'busca pelo sonho'

O Mundial de Clubes da FIFA começa neste domingo para o futebol brasileiro. Dois gigantes do nosso futebol estarão em evidência: Palmeiras e Botafogo. Ambos apresentam motivos de sobra para sonhar alto no torneio, e as expectativas são grandes.

Palmeiras: A força do Verdão na estreia

O Verdão chega com força total para a competição, tendo todos os jogadores relacionados aptos a atuar. A equipe de Abel Ferreira ostenta a melhor campanha na Conmebol Libertadores, garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, credenciais que reforçam o otimismo da torcida. Este Mundial também marca a despedida de Estêvão do clube, já que o atacante se apresentará ao Chelsea, da Inglaterra, em julho.

O Verdã joga contra o Porto, às 19h, MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos.

Legenda: Elenco do Palmeiras já se despede de Estevão, jovem atacante vendido para o futebol inglês Foto: Cesar Grecco/Palmeiras

Abel Ferreira demonstrou grande empolgação para o desafio de enfrentar "os melhores dos melhores", mas ligou o alerta para a condição do gramado do MetLife Stadium. A torcida palmeirense, por sua vez, já mostrou seu fervor ao "fechar" a Times Square em Nova York, fazendo uma grande festa na véspera da partida



Time provável: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Mauricio) e Vitor Roque



Fogão pronto para fazer história

Legenda: Técnico Renato Paiva deve manter a "espinha dorsal" do time Foto: Botafogo/Flirck

O Botafogo faz sua esperada estreia na Copa do Mundo de Clubes neste domingo, 15 de junho de 2025, enfrentando o Seattle Sounders pela primeira rodada do Grupo B. O palco para o pontapé inicial será o Lumen Field, e a partida terá início às 23h (horário de Brasília).

O técnico Renato Paiva deve manter a "espinha dorsal" do time que vinha atuando, buscando solidez para o início da competição. Uma das principais questões que pairavam sobre a escalação era a presença do meia Savarino. O venezuelano foi o último a se juntar à delegação em Santa Bárbara, Califórnia, vindo de compromissos com sua seleção na data Fifa, e não participou de todos os treinamentos. Inicialmente, sua presença no time titular era incerta, com Santi Rodríguez como alternativa possível. No entanto, Savarino declarou que está bem fisicamente e preparado para jogar na estreia, o que indica sua provável participação.

Legenda: O Botafogo faz sua esperada estreia na Copa do Mundo de Clubes neste domingo, 15 de junho de 2025, enfrentando o Seattle Sounders Foto: Botafogo/FLick

A provável escalação do Botafogo para este duelo é: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino (ou Santi Rodríguez) e Cuiabano; Igor Jesus

Serviço dos Jogos - Copa do Mundo de Clubes 2025:



Jogos do Dia 2 (Domingo, 15 de junho de 2025):

Palmeiras x Porto

•

Data: Domingo, 15 de junho de 2025.

•

Horário: 19h (horário de Brasília).

•

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos.



•

Transmissão do Jogo:

Globo, sportv, Globoplay e Cazé TV.

Botafogo x Seattle Sounders

•

Data: Domingo, 15 de junho de 2025.

•

Horário: 23h (horário de Brasília).

•

Local: Lumen Field.

•

Grupo: B.

•

Transmissão: TV Globo, sportv e Globoplay.