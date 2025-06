Quais os jogos do Palmeiras no Super Mundial de Clubes 2025?

O Palmeiras já conhece seus adversários no Super Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado nos Estados Unidos. A equipe paulista integra o Grupo A e fará três jogos na fase de grupos contra o Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos). A estreia será no domingo, dia 15 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o tradicional clube português.

Na segunda rodada, o Verdão enfrentará o Al Ahly, multicampeão africano e figurinha carimbada em edições anteriores do Mundial. A partida está marcada para o dia 19 de junho, às 13h. O confronto é visto como chave para as pretensões palmeirenses na busca por uma das duas vagas do grupo para as oitavas de final.

Fechando a fase de grupos, o Palmeiras encara o time de Lionel Messi, o Inter Miami, no dia 23 de junho, às 22h. O duelo promete ser um dos mais midiáticos do torneio, reunindo dois projetos de sucesso no futebol recente, com grandes nomes em campo e grande apelo popular nas arquibancadas norte-americanas.

A participação do Palmeiras no torneio coroa uma sequência de temporadas vitoriosas, incluindo conquistas da Copa Libertadores em 2020 e 2021. Agora, o clube tenta realizar o sonho do título mundial, inédito na sua história, em um formato expandido com 32 equipes.

Comandado por Abel Ferreira, o time aposta na experiência do elenco, na força coletiva e no equilíbrio tático para superar os desafios da competição. A expectativa da torcida é alta, e o Palmeiras chega determinado a brigar pelo topo do mundo em solo americano.