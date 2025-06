Quais os adversários do Botafogo no Super Mundial de Clubes 2025?

Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo está no Grupo B do do Supermundial de Clubes 2025. A equipe carioca vai enfrentar outros três adversários na competição: PSG (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (Estados Unidos). Na primeira rodada, o clube brasileiro enfrenta o grupo norte-americano. A estreia será no dia 15 de junho (domingo), a partir das 23h (de Brasília), no Estádio Seattle Field.

Conheça os adversários

O PSG acaba de levar a taça da Champions League e conta com o talento de jovens como o atacante Barcola e o volante João Neves. Sob comando do técnico Luis Enrique, que comanda o grupo desde que comandou a Espanha na Copa do Mundo, o clube se classificou para a competição através do ranking de clubes da Uefa.

O Atlético de Madrid tem o francês Griezmann, que segue decisivo para a equipe. Maior artilheiro da história do clube, é o grande nome para disputa. Jan Oblak é o destaque no setor defensivo, considerado um dos melhores goleiros do mundo. A equipe liderada pelo técnico Diego Simeone chegou para o Mundial de clubes pelo ranking de clubes da Uefa.

Já o Seatte Sounders, comandado pelo Brian Schmetzer, tem como destaque o eslovaco Albert Rusnák. O camisa 11, que foi revelado pelo Manchester City, atua na MLS desde 2017, mas também tem passagem pelo Real Salt Lake. Jordan Morris, artilheiro do grupo, é tido como uma das grandes promessas do futebol norte-americano. A equipe se classificou ao vencer a Liga dos Campeões da Concacaf de 2022.