Erick mira título estadual e analisa protagonismo no Ceará: ‘melhor momento da carreira’

O atacante Erick, principal destaque do Ceará neste início de temporada, comentou sobre seu bom momento e declarou estar vivendo a melhor fase da carreira. O jogador de 25 anos, que acumula 14 participações em gols neste início de 2023, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (21) na sede do Ceará.

“Estou muito feliz. O melhor momento da minha carreira. Espero continuar fazendo gols, dando assistências, para ajudar o clube a conquistar os objetivos na temporada”, destacou o jogador. Até o momento, Erick soma cinco gols e nove assistências com a camisa do Vovô na temporada 2023.

Erick classificou a pré-temporada realizada entre as temporadas 2022 e 2023 como a principal razão para o seu bom momento. “É claro que fazer gols é bom, mas sempre que tiver um companheiro melhor colocado eu vou procurar dar assistência para ele”, afirmou o jogador, que já serviu seus companheiros em nove oportunidades.

SONHO DE TÍTULOS

Ao ser questionado sobre a final do campeonato estadual diante do Fortaleza, Erick disse estar focado em conquistar o título, que não fica com o Ceará desde 2018. “Vou disputar minha primeira final pelo clube. Eu quero ser campeão, quero entrar para a história do clube”, afirmou o camisa 11 do Alvinegro.

Antes de encarar o Fortaleza, porém, o Vozão terá pela frente o Atlético-BA, pela oitava rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. “Vale a primeira colocação do grupo, é importante para decidir em casa. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, onde a gente tem que entrar muito focado”, destacou o atacante.

ÁLVARO APRESENTADO

Legenda: Álvaro é apresentado no Ceará Foto: Samuel Conrado/SVM

Também nesta tarde de terça-feira (21), foi apresentado oficialmente o atacante Álvaro. O jogador já havia feito inclusive sua estreia com a camisa do Ceará. “Quando eu recebi a oportunidade de vir eu não pensei duas vezes. Fiquei muito feliz de poder vir para cá, aceitei a oportunidade e espero dar alegria não só ao clube, como ao torcedor”, afirmou o jogador ao ser questionado pela escolha de defender o Ceará.