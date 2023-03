Michel Macedo vibra com retorno à titularidade do Ceará e projeta Clássico-Rei: 'grupo chega forte'

O lateral-direito Michel Macedo retornou à titularidade do Ceará neste sábado (18), na vitória contra o Iguatu por 2 a 0, na Arena Castelão, pela semifinal do Estadual. Antes, o atleta atuou apenas na estreia da temporada, em 15 de janeiro, quando sofreu uma lesão. Logo, comemorou muito a volta.

Michel Macedo Lateral-direito do Ceará “Meu retorno foi incrível, sensação única, depois de estar quase dois meses parado, poder voltar a atuar em um jogo importante, diante da nossa torcida, foi maravilhoso. Agora é pensar já no próximo jogo, que é bastante importante para nossa classificação na Copa do Nordeste e continuar tendo essa sequência de jogos para poder pegar ritmo e melhorar a cada jogo”.

Na decisão do Campeonato Cearense, o Vovô enfrenta o Fortaleza em dois jogos: nos dias 1º e 8 de abril, ambos no sábado, às 16h, na Arena Castelão. Após duas vitórias no Clássico-Rei em 2023, Michel Macedo ressaltou que o grupo chega forte para buscar o título local - o último foi em 2018.

“O grupo chega forte, sabendo da dificuldade de enfrentar o Fortaleza, mas nosso time está preparado, e vamos em busca do nosso objetivo, que é ser campeão”, declarou o lateral-direito.

Na agenda de jogos, o próximo compromisso é quarta-feira (22), contra o Atlético-BA, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 8ª rodada da fase de grupos. A equipe já avançou ao mata-mata e ocupa a liderança do Grupo B, com 13 pontos.