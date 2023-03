Ceará x Fortaleza ao vivo: acompanhe em tempo real

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (5), pela Copa do Nordeste de 2023. A partida ocorre às 18h30, na Arena Castelão, válida pela 6ª rodada.

As duas equipes chegam para o confronto em alta após vitórias importantes no decorrer da semana. O Vovô venceu a Caldense-MG por 3 a 0, fora de casa, e avançou na 1ª fase da Copa do Brasil, enquanto o Leão superou o Deportivo Maldonado-URU por 4 a 0, com apoio do torcedor, e se classificou para a 3ª etapa eliminatória da Libertadores.

Vale ressaltar que esse é o segundo Clássico-Rei da temporada - o primeiro no Castelão. Em 7 de fevereiro, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Campeonato Cearense, o time alvinegro venceu por 2 a 1, com gols de Erick e Guilherme Castilho, no 1º tempo. O tento tricolor foi marcado por Thiago Galhardo, na etapa final.

Ceará x Fortaleza: acompanhe em tempo real

Onde vai passar

A partida tem transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real do Diário do Nordeste.

Palpites

Prováveis Escalações

Ceará | Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

| Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo. Fortaleza | João Ricardo; Dudu, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison, Pikachu e Calebe; Lucero e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará x Fortaleza | Ficha técnica

Competição: Copa do Nordeste - 7ª rodada.

Data: domingo, 5 de março.

Horário: 18h30.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza.

Árbitro: Diego Pombo López (BA).