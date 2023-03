Erick é o jogador do futebol cearense com mais participações em gols na temporada

O atacante Erick tem sido o principal destaque do Ceará em 2023. O camisa 11 tem sido tão decisivo que é o jogador do futebol cearense com mais participações em gols na temporada.

Ao todo, ele soma 14 participações diretas, sendo 5 gols marcados e 9 assistências. Ele é o líder no quesito no elenco Alvinegro.

Erick está à frente de Ciel e Erick Pulga, destaques do Ferroviário, que somam 12 participações cada. Ciel tem 10 gols e 2 assistências, enquanto Pulga balançou as redes adversárias 9 vezes e deu 3 passes para gols.

No 2º jogo da semifinal do Campeonato Cearense, Erick foi decisivo com dois passes para os gols de Vitor Gabriel e Léo Rafael. Além disso, já balançou as redes em clássicos e é o principal ponto de desequilíbrio do Vovô no ano.

Depois de momentos de irregularidade, Erick começa 2023 de maneira completamente diferente e vive hoje seu melhor momento com a camisa do Ceará. E o torcedor alvinegro espera que esta fase permaneça.