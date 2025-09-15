Diário do Nordeste
Em volta de João Ricardo, Fortaleza vence sem sofrer gol: 'Era um objetivo nosso'

Tricolor do Pici volta a campo no sábado, quando enfrenta o Palmeiras

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Ricardo, goleiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

João Ricardo voltou à titularidade do Fortaleza após mais de dois meses. O jogador estava fora para se recuperar de uma lesão no dedo mindinho da mão esquerda durante o aquecimento para o Clássico-Rei, em julho. Ele esteve em campo na estreia de Martín Palermo, novo técnico, quando a equipe superou o Vitória por 2 a 1 no último sábado (13), na Arena Castelão. A equipe não terminava uma partida sem sofrer gol desde o duelo contra o Juventude, na oitava rodada. 

“Feliz por voltar e conseguir ajudar o time. Trabalhei bastante durante o período de recuperação para estar pronto quando a oportunidade chegasse. O mais importante foi que conseguimos vencer, e ainda sem sofrer gols, que era um objetivo nosso. O grupo todo está de parabéns”, afirmou o atleta.

“Sabemos que o campeonato é longo e muito disputado, então as vitórias ajudam a fortalecer o time para a sequência. Seguimos trabalhando com foco jogo a jogo para alcançarmos os nossos objetivos na competição”, completou o goleiro de 37 anos que tinha sido relacionado contra Mirassol e Internacional, mas ficou no banco.

O próximo desafio do Fortaleza será diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo será no sábado (20), a partir das 21h (de Brasília), na 24ª rodada da Série A.

