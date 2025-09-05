Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palermo é o novo técnico do Fortaleza e fim da janela das transferências | Jogada do Leão #31

Episódio tem a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:57)
Jogada
Legenda: Palermo é o novo técnico do Fortaleza e fim da janela das transferências | Jogada do Leão #31

Em uma semana cheia de reviravoltas, o Fortaleza demitiu o técnico Renato Paiva e anunciou a chegada do argentino Martín Palermo. O treinador terá à disposição um grupo que conta com 12 novas contratações, maioria solicitadas por Paiva. O principal desafio de Palermo é tirar a equipe do Z-4 e evitar o rebaixamento, valendo mais um ano do Tricolor de Aço na Série A e a renovação automática do contrato dele no Leão.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO:

 
Assuntos Relacionados
Palermo é o novo técnico do Fortaleza e fim da janela das transferências | Jogada do Leão #31

Jogada

Palermo é o novo técnico do Fortaleza e fim da janela das transferências | Jogada do Leão #31

Episódio tem a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto

Redação Há 53 minutos
Foto de Deyverson em Fortaleza x Fluminense no Brasileirão Série A 2025

Jogada

Bastidores: Palermo vai avaliar afastados do Fortaleza e decidir sobre utilização

Deyverson, Zé Welison, Martínez, Magrão, Rodrigo e Ryan Guilherme foram afastados

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 2 horas
Foto de torcedores do Fortaleza na arquibancada da Arena Castelão

Jogada

Fortaleza lança plano gratuito de sócio-torcedor; entenda e veja como participar

Torcedores associados terão acesso gratuito a três partidas do time por temporada

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de carros de corrida da Fórmula 1 2025

Jogada

Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Mbappé durante jogo da França

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025

Daniel Farias 05 de Setembro de 2025

Jogada

Copa do Mundo: Espanha vence Bulgária por 3 a 0 em sua estreia nas Eliminatórias

Lamine Yamal foi o destaque da partida

AFP 04 de Setembro de 2025