Palermo é o novo técnico do Fortaleza e fim da janela das transferências | Jogada do Leão #31

Em uma semana cheia de reviravoltas, o Fortaleza demitiu o técnico Renato Paiva e anunciou a chegada do argentino Martín Palermo. O treinador terá à disposição um grupo que conta com 12 novas contratações, maioria solicitadas por Paiva. O principal desafio de Palermo é tirar a equipe do Z-4 e evitar o rebaixamento, valendo mais um ano do Tricolor de Aço na Série A e a renovação automática do contrato dele no Leão.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto.

