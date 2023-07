Em reapresentação, Ceará conta com retornos e ausências; veja detalhes

Nesta terça-feira (04), o Ceará se reapresentou após a derrota sofrida para o Sport, no último domingo, e contou com três novidades no treinamento em Porangabuçu. O goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio e o meia-atacante Chay iniciaram o processo de transição e devem estar aptos em breve para um possível retorno.

Richard não joga desde a pausa para a Data FIFA, quando, durante a primeira semana de treinamentos, sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa. Já Luiz Otávio foi diagnosticado com um edema muscular na posterior da coxa e não joga desde a derrota para o Novorizontino, no dia 28 de maio, quando saiu lesionado no segundo tempo.

Chay participou do treino da última sexta-feira, o último antes da viagem para enfrentar o Sport, mas não foi relacionado para o jogo por uma inflamação no joelho esquerdo.

Dia de reapresentação no Ceará. Desfalques no último jogo, Richard, Luiz Otávio e Chay iniciaram o período de transição.



Os titulares contra o Sport estão na academia, fazem regenerativo. Lucas Ribeiro e João Souza (atleta sub-20) foram as novidades no meio do grupo no campo. pic.twitter.com/4LMeegW2dg — Samuel Conrado (@conradosamuel) July 4, 2023

Os três atletas treinaram em separado, porém o zagueiro Lucas Ribeiro, que ficou longe dos gramados por sete meses em decorrência de uma lesão ligamentar no joelho direito, participou da atividade com os atletas que atuaram por 45 minutos ou menos diante do Sport. Além do defensor, o atacante Hygor também esteve no treinamento, após especulações sobre uma possível saída para o mundo árabe.

SAÍDAS

Entretanto, o Alvinegro de Porangabuçu também contou com ausências. Arthur Rezende e Vitor Gabriel não participaram da atividade, pois ambos estão de saída do Vozão. O volante está de saída para um clube do futebol árabe, enquanto o centroavante deve acertar com um clube da Coreia do Sul, como antecipado pelo Diário do Nordeste.

O Ceará S.C informa a rescisão contratual do atleta Arthur Rezende após decisão em comum acordo. O Clube agradece ao jogador pelo tempo em que vestiu o manto alvinegro e deseja sucesso nos desafios futuros. — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) July 4, 2023