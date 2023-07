Vitor Gabriel se despede do Ceará: 'Saio agora com sentimento de muita gratidão'

O atacante Vitor Gabriel se despediu do Ceará nesta terça-feira (4). O jogador fez uma publicação em suas redes sociais, destacando o período em que jogou no clube e agradeceu ao Ceará e sua torcida.

"A vida é feita de ciclos, e hoje encerro um muito bonito na minha carreira. Vesti a camisa do Ceará sempre com muito respeito e dedicação, para retribuir o carinho de uma torcida que me apoiou desde que cheguei. Saio agora com sentimento de muita gratidão, desejando tudo de melhor para o Vozão. Obrigado, obrigado, obrigado!"