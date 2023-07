Ceará confirma saída do volante Arthur Rezende

O volante Arthur Rezende não faz mais parte do elenco do Ceará. O clube oficializou a antecipação da rescisão contratual com o atleta, que tinha vínculo com o Vovô até dezembro de 2023. O destino do jogador é o “mundo árabe”, mas o nome da equipe é mantido em sigilo.

Para antecipar a rescisão com o jogador, o Ceará vai receber uma compensação financeira, mas o valor não foi revelado. Arthur Rezende não foi relacionado para os dois últimos jogos do Vovô e não treinava mais com o restante do elenco, pois negociava a saída.

Passagem pelo Ceará

No Ceará, o meio-campista atuou em 28 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Rezende teve um momento de titularidade no Vovô, tendo iniciado 18 jogos, mas nos duelos mais recentes perdeu espaço no meio para William Maranhão e Zé Ricardo.

Foi o quarto jogador a deixar o elenco do Vovô nas últimas semanas. Antes saíram Álvaro, Luvannor e Vitor Gabriel.