Ceará embarca para Recife sem Chay, mas com dois retornos; veja relacionados

Para encarar o Sport no domingo (2), pela Série B do Brasileiro, a delegação do Ceará embarcou na manhã deste sábado (1º) para Recife, com 22 jogadores relacionados pelo novo técnico, Guto Ferreira.

Dentre as novidades estão os retornos dos laterais Danilo Barcelos e Warley. O primeiro já estava em transição e o outro se recuperou rapidamente de um desconforto na coxa, como informava o boletim médico da quarta-feira passada, e virou opção para a comissão técnica.

A surpresa foi a ausência de Chay entre os relacionados. O meia não viajou e é mais um desfalque para o meio de campo do Alvinegro, que também não contará com Guilherme Castilho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O clube ainda não divulgou o motivo da ausência de Chay, que participou do treino de sexta-feira (30), o primeiro comandado por Guto Ferreira. Aliás, o novo treinador também ganhou condições de estrear na borda do gramado ao ser regularizado.

O Ceará não conta ainda com o zagueiro Luiz Otávio e o goleiro Richard. Os dois seguem sob os cuidados do departamento médico, tratando lesão na coxa.

Apronto

O último trabalho do elenco alvinegro antes de encarar o Sport pela 15ª rodada da Série B será realizado na tarde deste sábado, já em Recife, a partir das 16 horas. O Vovô vai treinar no CT do Náutico.

Depois do treino de apronto, o Ceará concentra para o jogo do dia seguinte, na Ilha do Retiro, a partir das 18 horas. Com novo comando, o time busca voltar a vencer no Campeonato Brasieiro após três partidas.

Confira a lista de relacionados do Ceará para o jogo contra o Sport:

Goleiros: Bruno Ferreira, André Luiz

Zagueiros: David Ricardo, Gabriel Lacerda, Tiago Pagnussat, Léo Santos

Laterais: William Formiga, Michel Macedo, Warley, Danilo Barcelos

Meias: Caíque, Richardson, Pedro Lucas, Jean Carlos, Zé Ricardo, William Maranhão

Atacantes: Vitor Gabriel, Nicolas, Erick, Janderson, Erick Pulga, Pedrinho