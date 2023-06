Guto Ferreira tem nome publicado no BID e dirige o Ceará no domingo

O técnico Guto Ferreira teve seu nome publicado no BID na tarde desta sexta-feira (30), e poderá dirigir o Vozão no domingo (2), contra o Sport, pela 15ª rodada da Série B. A partida será às 18h na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Guto foi anunciado na quinta-feira (29) e o Ceará correu contra o tempo para regularizar o treinador. Regularizado, o técnico falou sobre o confronto com o Sport, o qual considera de grande dificuldade.

"Tem o histórico de rivalidade esse ano e o resultado podem ser um trampolim importante. Uma vitória vai trazer uma recuperação de confiança, o empate não deixa de dar uma confiança e uma derrota não mexe tanto, dependendo do tipo de derrota. É um resultado que eu abomino, por isso vamos em busca do resultado. Faremos uma mudança anímica para este jogo, que será de grande dificuldade, mas os jogadores vão tentar se superar".

Legenda: O nome de Guto Ferreira saiu no BID da CBF nesta sexta-feira Foto: REPRODUÇÃO BID / CBF

Tabela

O Ceará é o 9º colocado na Série B com 21 pontos, enquanto o Sport é o 4º com 28 pontos. O Alvinegro não vence há 3 jogos e está 7 pontos do G4.