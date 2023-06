Guto Ferreira já trabalhou com dez jogadores do elenco do Ceará; veja lista

Guto Ferreira foi o escolhido como novo treinador do Ceará para o restante da Série B. O treinador, que irá para sua segunda passagem pelo clube, é um velho conhecido não apenas dos torcedores e dirigentes alvinegros, mas também de parte do elenco do Vovô.

Dez jogadores que hoje estão no Ceará já trabalharam com Guto Ferreira anteriormente. Parte deles jogou com Guto na primeira passagem do treinador pelo Ceará, enquanto outros atuaram com o técnico em outros clubes em que Ferreira já trabalhou.

ATLETAS DO CEARÁ QUE JÁ JOGARAM SOB O COMANDO DE GUTO

Richard (pelo Ceará)

Gabriel Lacerda (pelo Ceará)

Warley (pelo Coritiba)

Tiago Pagnussat (pelo Bahia e pelo Ceará)

Luiz Otávio (pelo Ceará)

Willian Maranhão (pelo Bahia)

Nicolas (pelo Goiás)

Erick (pelo Ceará)

Leandro Carvalho (pelo Ceará)

Cléber (pelo Ceará)

Leandro Carvalho, apesar de constar na relação de jogadores no site oficial do Ceará, não joga desde janeiro e pode deixar o clube em breve. Cléber, por sua vez, foi flagrado em um exame antidoping e está afastado das atividades desde o fim de 2022.

Em sua primeira passagem pelo Ceará, entre 2020 e 2021, Guto Ferreira comandou a equipe em 94 jogos, totalizando 41 jogos, 30 empates e 23 derrotas. No período, ele conquistou o título da Copa do Nordeste de 2020.

