Lucas Ribeiro realiza etapa de fortalecimento após lesão e deve ter contrato com o Ceará estendido

O zagueiro Lucas Ribeiro, do Ceará, que está longe dos gramados há sete meses em decorrência de uma lesão ligamentar no joelho direito, ainda está em processo de recuperação e realiza a etapa de fortalecimento. Diante dessa situação, o atleta deverá ter seu contrato com o Vovô estendido até que se recupere totalmente.

O contrato do zagueiro com o Ceará, emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, inicialmente era até o final de 2022, porém, em decorrência da recuperação da lesão ligamentar, foi estendido até este mês de maio.

O atleta só pode retornar à Alemanha da mesma forma que chegou ao Alvinegro de Porangabuçu, ou seja, apenas quando estiver 100%, o que impossibilita a saída do atleta. Após encerrar a etapa de fortalecimento, Lucas Ribeiro vai dar início à transição no início de julho e a tendência é que ele volte após esse período.

