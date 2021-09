Em jogo fraco, Ceará e Santos empatam em 0 a 0 no Castelão pela Série A

Ceará e Santos sentiram o peso dos jejuns de vitória neste sábado (18) no Castelão. Em jogo fraco, com raras chances de gol, os alvinegros ficaram no empate em 0 a 0 pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Vovô até melhorou na reta final do jogo criando algumas chances, mas a melhor oportunidade do jogo foi do Santos, em pênalti que Marinho perdeu, mandando por cima após escorregão.

Com o resultado, ambos ficam na zona intermediária da tabela, o Vovô com 25 pontos em 12º e o Peixe, uma posição abaixo, em 13º com 24.

Tabela

O Vozão tenta retomar as vitórias no próximo sábado (25), às 17 horas, contra a Chapecoense, no Castelão, querendo quebrar a incômoda sequência de 6 jogos sem vencer na Série A.

O Santos também não vence há 9 jogos na temporada, sendo 6 pela Série A. O time santista encara o Juventude, no domingo (26) às 16 horas no Alfredo Jaconi.

O jogo

No primeiro jogo em casa com o técnico Tiago Nunes, faltou o Ceará se impôr, mostrar mais força ofensiva.

Embora o treinador tenha vindo com mudanças do meio pra frente, começando com Kelvyn e Rick, faltou poder de fogo e maior ousadia como time.

Com um time ainda travado e sem confiança pela sequência ruim na Série A, o Ceará levava o jogo com certa tranquilidade, sem também assustar até os

26 minutos: Jean Mota chutou de longe, a bola desviou em Messias, e o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti após consulta ao VAR.

Marinho foi para a cobrança e escorregou, mandando por cima, para alívio dos jogadores do Ceará, que não concordaram com a marcação na penalidade.

A partir daí o Ceará se encorajou, tentou ir pra cima, mas esbarrou na noite ruim de praticamente todos os jogadores criativos: apenas Kelvyn e Vina tentaram finalizações mas sem tanto perigo.

Legenda: Kelvyn foi uma das novidades do Ceará e um dos melhores em campo pelo Alvinegro Foto: KID JUNIOR

2º tempo

Mesmo com muita vontade dos dois lados, o jogo foi truncado e fraco tecnicamente, com muitos erros de passe e enorme dificuldade para construção de jogadas de ataque. E pesava também o emocional dos times, ainda inseguros pelas trocas recentes de treinador.

Na etapa final, o Vovô até melhorou do meio para o fim do 2º tempo, com as entradas de Lima e Cléber. Lima perdeu uma grande chance mandando por cima na marca do pênalti e Cléber ajeitou bem para Gabriel Dias soltar a bomba para defesa de João Paulo.

E foi só, com o Vovô somando seu primeiro ponto com Tiago Nunes no comando, mas precisando reagir logo, pela proximidade da zona de rebaixamento.

Ficha técnica



Ceará 0 x 0 Santos



Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Geovane (Marlon), Fernando Sobral, Vina (Yone González) e Kelvyn (Lima); Jael (Kleber) e Rick (Erick). Técnico: Tiago Nunes



Santos: João Paulo; Danilo Boza, Velázquez e Wagner; Pará (Ângelo), Camacho (Ivonei), Jean Mota (Zanocelo) e Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão (Raniel) e Marcos Guilherme. Técnico: Fábio Carille



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Arbitro: Anderson Daronco (RS)

Amarelos: Kelvyn, Messias e Erick (Ceará) Pará, Camacho (Santos).