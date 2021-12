Em fim de contrato no Fortaleza, Matheus Vargas entra no radar do Botafogo

Em fim de contrato no Fortaleza, o meia Matheus Vargas entrou no radar do Botafogo. Com vínculo encerrado em dezembro, o staff do atleta foi procurado pelo time carioca para negociação. A informação foi publicada pelo Lance e confirmada pelo Sistema Verdes Mares.

No Pici, a diretoria tricolor ainda analisa a situação dos atletas com vínculos próximos do fim. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda debate a montagem do elenco e as possibilidades de renovação.

Assim, o time carioca busca acertar com o jogador de 25 anos para a próxima temporada. Com características de meia armador - camisa 10 - tem perfil positivo para o treinador Enderson Moreira, que o comandou durante passagem pelo Fortaleza em 2021.

No ano vigente, Matheus Vargas participou de 53 jogos e marcou um gol. Dentre os titulares, alternou posição com peças como Lucas Lima e Romarinho no espaço da criação, sendo o mais acionado.

Negociação com Botafogo

Campeão da Série B, o Botafogo também contratou o lateral esquerdo Carlinhos, ex-Fortaleza. O defensor de 35 anos estava emprestado ao Glorioso pelo Leão até o fim de dezembro e já firmou pré-contrato para o ano seguinte.

Além disso, as diretorias também discutem sobre o zagueiro Marcelo Benevenuto, que está cedido pelo Fogão ao time cearense. As equipes estão em tratativas finais para a compra em definitivo pelo Fortaleza. Expectativa é de um anúncio nos próximos dias.