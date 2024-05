Em 2024, Fortaleza igualou em maio número de empates da última temporada

O Fortaleza entrou em campo 32 vezes na temporada de 2024. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda empatou 15 dessas partidas, disputadas em cinco competições. O número já se iguala ao de todo o ano de 2023. O Campeonato Cearense é o torneio em que o resultado se repetiu em maior número para o Tricolor.

Além do estadual, do qual foi vice, o Leão do Pici também disputou a Copa do Brasil, eliminado na Terceira Fase pelo Vasco nos pênaltis após um 3 a 3 em São Januário, na última quarta-feira (21).

O Tricolor empatou cinco partidas no Cearense, quatro na Série A, duas na Copa do Brasil e uma na Sul-Americana. Oito deles ocorreram como visitante. Dessas, a equipe não marcou nenhum gol em quatro. Até este meio de temporada, o time também acumula 15 vitórias e cinco derrotas.

O Leão volta a campo neste domingo (26), quando enfrenta o Sport na semifinal da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

EMPATES DO FORTALEZA EM 2024

Campeonato Cearense

Ferroviário 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 3 - 3 Ceara

Maracanã 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 0 - 0 Ceara

Ceará 1 - 1 Fortaleza

Brasileirão

Fortaleza 1 - 1 Cruzeiro

Fortaleza 1 - 1 Bragantino

Corinthians 0 - 0 Fortaleza

Fortaleza 1 - 1 Botafogo

Copa do Nordeste

Sport 1 - 1 Fortaleza

Botafogo-PB 1 - 1 Fortaleza

Copa do Brasil

Fortaleza 0 - 0 Retrô

Fortaleza 0 - 0 Vasco

Vasco 3 - 3 Fortaleza

Copa Sul-Americana