Fortaleza pode ter até oito desfalques para enfrentar o Sport

A lista de desfalques do Fortaleza para o duelo contra o Sport-PE na semifinal da Copa do Nordeste, que será disputada em jogo único, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco, pode conter até oito jogadores. Vojvoda já sabe que não poderá contar com pelo menos metade disso para enfrentar o Leão da Ilha.

Os quatro últimos jogadores contratados pelo Fortaleza, na janela caseira após o fim dos estaduais, não estão à disposição. Renato Kayzer, Felipe Jonathan, Martínez e Breno Lopes chegaram após o fim do período de inscrição de atletas no torneio regional. Além dele, jogadores lesionados devem aumentar a lista de baixas.

No último boletim médico divulgado pelo Fortaleza, o meia Calebe e o zagueiro Brítez estavam tratando de lesões. O primeiro, fora de combate há mais de 50 dias, se recupera de um edema muscular na coxa esquerda, enquanto o segundo trata uma contratura muscular na coxa esquerda, mas o Diário do Nordeste apurou que a situação do defensor não é grave, o que fazer com que ele ganhe condição de jogo até domingo, mas é tratado como dúvida.

Quem estava em transição e também é um ponto de interrogação quanto à disponibilidade é o volante Lucas Sasha. Além dele, o atacante Marinho deixou o campo na partida contra o Vasco da Gama com dores na posterior da coxa direita e pode pintar no próximo boletim do departamento médico.

Treinando normalmente

Quem apareceu nos trabalhos em campo desde a reapresentação e não deve ser desfalque é Tomás Pochettino. A substituição do argentino contra o Vasco, num momento em que ele estava bem em campo, criou uma preocupação de que ele pudesse ter sentido alguma lesão, mas o meia treina com os demais colegas normalmente.

A lista de relacionados do Tricolor será conhecida neste sábado, quando o time embarcar para Recife, onde vai encarar o Sport no domingo.