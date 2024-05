Contra o Sport, Vojvoda iguala Moésio Gomes, como treinador com mais jogos no comando do Fortaleza

O Fortaleza entra em campo neste domingo (26), contra a equipe do Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste. O jogo que acontece às 18 horas (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, marca mais uma vez o nome de Juan Pablo Vojvoda na história do Leão. Com esse duelo, o comandante tricolor chega a marca de 232 partidas e iguala Moésio Gomes, como treinador com mais jogos oficiais no comando do Fortaleza.

Segundo levantamento feito pelo time do Pici, Moésio soma mais de 309 partidas (contando partidas não oficiais). Conhecido como “Soldado Tricolor”, esteve presente no comando técnico da equipe cearense nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980 e também atuou como jogador do Leão, nos anos 50, marcando 83 gols oficiais, e conquistando quatro títulos cearenses em campo.

Legenda: Moésio Gomes Foto: Reprodução/Laionpédia

Com a prancheta na mão, conquistou os títulos estaduais de 1974 e 1982.

Além do número expressivo de partidas, Vojvoda já conquistou quatro títulos (três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste). Além de classificações para a Libertadores, após alcançar a quarta colocação do Brasileirão no ano de 2021, e um vice-campeonato da Sul-Americana.

Veja números de Juan Pablo Vojvoda pelo Fortaleza, em cada ano:

2024 - 32 jogos, 12 vitórias, 15 empates, 5 derrotas

2023 - 78 jogos - 41 vitórias, 15 empates, 22 derrotas

2022 - 70 jogos, 33 vitórias, 19 empates, 18 derrotas

2021 - 51 jogos, 25 vitórias, 10 empates, 16 derrotas

O trabalho no Fortaleza é o mais longevo do comandante argentino, que já passou por Unión La Calera-CHI, Huracán-ARG, Talleres-ARG, Defensa Y Justicia-ARG e Newell 's Old Boys-ARG.