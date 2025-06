Destaque do Ceará, centroavante valoriza experiência em competição de base internacional

O Ceará foi vice-campeão do Festival D'Amor ao disputar a final contra o Braga-POR. O resultado histórico para o time sub-17 marcou a primeira participação de uma equipe cearense num torneio oficial 11x11 na Europa. A região da Bretanha, na França, recebeu a competição. Breno, centroavante da equipe, falou sobre a disputa e do trabalho que tem sido realizado nas categorias de base. Ao todo, foram três vitórias e três empates, com seis gols marcados. Dois deles vieram dos pés do atleta.

“Foi uma grande experiência defender o Ceará em um torneio internacional como esse. Fico muito feliz em ter ajudado a equipe com os gols e principalmente pela grande competição que fizemos, por termos mostrado a força do Ceará chegando na final. Foi muito bacana para todos nós. Saímos com a cabeça erguida”, afirmou o jogador.

Na fase de grupos, a equipe comandada por Tiago Alves enfrentou Stade de Reims e Le Havre, da França, o Sparta Rotterdam, da Holanda, e o Porto, de Portugal. No mata-mata, o grupo despachou o Lorient, também francês, para chegar até a final contra o grupo português. O jovem centroavante destaca o trabalho feito pelo Alvinegro na base.

“Sem dúvidas o Ceará tem um grande trabalho nas categorias de base e pudemos mostrar isso nesse torneio que disputamos contra grandes equipes do futebol mundial. Então o clube nos dá todo o suporte e a oportunidade para crescermos estando dentro de campo quanto fora para podermos alcançar os nossos objetivos na carreira e no futuro”, completou.