Jogadores que podem deixar o Ceará; veja lista

O Ceará promove ajustes no elenco para a sequência de 2025. Com resultados positivos no 1º semestre, o presidente alvinegro João Paulo Silva revelou que a gestão trabalha em busca de reforços para o técnico Léo Condé, mas também irá anunciar saídas do clube.

A primeira baixa foi o atacante Lelê, que estava emprestado pelo Fluminense até o fim do ano. O atleta foi vendido ao futebol japonês, em negociação que rendeu R$ 1,9 milhão como compensação financeira ao Vovô pela rescisão do empréstimo.

Assim, o Diário do Nordeste indica outros nomes que podem deixar o Vovô. O caminho é importante para abrir espaço na folha salarial e também viabilizar contratações.

Jogadores que também podem deixar o Ceará

GOL - Keiller

Legenda: O goleiro Keiller chegou ao Ceará para brigar pela titularidade em 2025 Foto: Felipe Santos / Ceará

Anunciado como reforço para 2025 após empréstimo junto ao Internacional, iniciou como titular, mas perdeu espaço após acumular falhas, sendo criticado pela torcida. Assim, Keiller participou de quatro partidas e perdeu a vaga para Bruno Ferreira. Com a lesão desse arqueiro, disputou posição com Fernando Miguel e foi preterido pelo técnico Léo Condé no time titular, que terá também o retorno de Richard, recuperado de contusão, no 2º semestre da temporada.

Jogos: 4

Titular: 4

Minutos: 360

Cartão amarelo: 0

Gols sofridos: 3

ZAG - Marcos Victor

Legenda: Revelado na base alvinegra, o zagueiro Marcos Victor somou apenas 149 minutos no retorno ao Ceará Foto: Davi Rocha / SVM

O zagueiro Marcos Victor, que também passou pela base do Ceará, voltou para o time cearense em 2025 por empréstimo do Bahia. Com 23 anos, o defensor precisou de um período de condicionamento físico após ser anunciado como reforço e, posteriormente, ganhou minutos em dois jogos - na estreia, marcou um gol na vitória contra o Maracanã por 4 a 0, pelo Estadual. A última vez foi no triunfo por 2 a 0 diante do Juazeirense-BA, na Arena Castelão, no dia 19 de março. Depois disso, até foi relacionados, mas não teve nenhuma outra oportunidade da comissão técnica.

Jogos: 2

Titular: 0

Minutos: 149

Gol: 1

Cartão amarelo: 0

MEI - Jorge Recalde

Legenda: O meia paraguaio Jorge Recalde chegou ao Ceará no início da temporada de 2024 Foto: Davi Rocha / SVM

No clube desde 2024, o meia paraguaio não se firmou como titular na campanha do acesso, mas seguiu no elenco para a disputa do Brasileirão. As chances então diminuíram com a chegada de mais opções no setor: Rômulo e Matheus Araújo. Assim, participou de apenas cinco exibições e foi sondado pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, e pelo Olímpia, do Paraguai. Logo, tem muita procura no mercado sul-americano.

Jogos: 5

Titular: 1

Minutos: 142

Gol: 0

Assistência: 0

MEI - Léo Rafael

Legenda: O meia Léo Rafael foi revelado nas categorias de base do Ceará Foto: Fabiane de Paula / SVM

Revelado nas categorias de base do Ceará, o meia subiu ao profissional, mas sempre acumulou diversos empréstimos ao longo da carreira. Com 24 anos, foi cedido ao Villa Nova-MG no início da temporada e retornou para Porangabuçu em março. Apesar de treinar com o profissional, participou de uma única partida sob o comando de Léo Condé: ganhou 12 minutos na vitória alvinegra por 2 a 0 contra a Juazeirense-BA, no dia 19 de março. O contrato é até o fim de 2025.

Jogo: 1

Titular: 0

Minutos: 12

Gol: 0

Assistência: 0

ATA - Alejandro Martínez

Legenda: O atacante argentino Alejandro Martínez participou de apenas nove jogos pelo Ceará em 2025 Foto: Thiago Gadelha / Ceará

No rol dos principais reforços do Ceará para 2025, o atacante chegou por empréstimo junto ao Talleres-ARG após ser vice-campeão argentino. Atuando pelos lados do campo, recebeu oportunidades nos primeiros meses, mas não agradou a comissão técnica. Com nove jogos realizados, foi titular somente em um, não sendo sequer relacionado para as partidas mais recentes por uma opção de Léo Condé. A última vez que entrou em campo foi na derrota para o Juventude por 2 a 1, fora de casa, no dia 12 de abril.