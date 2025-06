Em entrevista ao Jogada Aquecimento, presidente do Ceará fala em contratações, saídas e Vina

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista ao Jogada Aquecimento da Verdinha neste sábado, momentos antes da partida entre o Vozão e Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. Direto do gramado do estádio Castelão, em São Luis (MA), João Paulo foi entrevistado pela bancada e falou sobre temas importantes, como contratações, saídas de jogadores, campanha na Série A e folha salarial do clube para a temporada.

Objetivos traçados para a temporada

"Tudo que foi planejado nesse primeiro semestre pro Ceará, nós conseguimos atingir, né? Falta apenas a gente confirmar a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Copa do Nordeste, mas dentro do que foi traçado como objetivo, foi tudo atingido, né, que foi o bicampeonato cearense, iniciar bem o Campeonato Brasileiro Série A, chegar até a terceira fase da Copa do Brasil e esperamos eh que a gente saia daqui de São Luís com a classificação. Então, foi tudo dentro do que planejamos, né? Vamos ter uma pausa aí, vamos dar aos atletas 13 dias de férias. A, o time amanhã tá de folga, que é o nosso retorno para Fortaleza. Na segunda, o time faz um treino pela manhã e em seguida todos os jogadores, comissão técnica, estarão liberados e com o retorno previsto pro dia 23 de junho, né? Aí teremos três semanas de treinamento. intensivos para que a gente possa dar sequência à nossa temporada de 2025".

Campanha na Série A

A gente sabe que que é muito difícil esse campeonato da Série A e até mesmo porque nos anos que o Ceará ficou de 2018 a 22, os dois anos que melhor fizemos a Série A, que foi 2021, foi quando começamos bem. Então, a gente sabe o quanto é importante um clube começar bem para manter continuar o nosso objetivo que é a permanência na série A. Então foi tudo dentro do que planejamos. Espero que a gente consiga sair daqui com a classificação pra quarta de final e aí sim a gente termina esse esse primeiro semestre com 100% da meta atingida. É lógico que poderíamos ter conquistado mais pontos, né, no campeonato brasileiro, mas a gente sabe que as Mas eh foi um campeonato que tá dentro do que a gente esperava.

Investimentos em contratações

A gente tá buscando, inclusive nós já começamos a fazer contato com alguns atletas, tá? De posições que a gente julga que tem necessidade de contratar, certo? Eu não quero falar aqui posições e nem quantidade de atletas para não gerar expectativa. Mas o que eu posso garantir pro torcedor é que sim, o clube vai contratar. Eu particularmente eu gosto muito do nosso time. Eu acho que o time tem começado uma temporada muito bem, a gente tem jogadores que estão realmente dando respostas e isso é muito importante. Todos sabem, como eu falei, esse ano de 2025 é o ano mais desafiador. Voltamos para a série A, mas o clube é ainda tinha algumas pendências financeiras e isso acaba impactando, né, no maior investimento para o futebol, mas eu sempre busquei ter ousadia, mas obviamente ter responsabilidade também, principalmente na questão financeira, mas o que tiver que fazer para investir na contratação de atletas, nós vamos fazer, certo? Eu já eu tô particularmente, com o departamento de futebol, acompanhando todos essas possíveis contratações e a gente tá muito ciente disso. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito importante, a gente precisa ter pé no chão. Obviamente começamos bem, mas ainda tem muito campeonato, ainda tem três quartos de campeonato que a gente precisa eh manter essa dar continuidade essa sequência que começamos bem e com isso a gente vai ter sim a necessidade de trazer algumas peças e estamos buscando isso".

Eu também não quero falar nomes, tá? Mas a gente vai emprestar alguns jogadores, liberar outros, né? A gente já fez esse planejamento, certo? Então a gente vai começar a trabalhar a partir de segunda-feira em relação a isso. Já tem alguns agentes que já estão trabalhando a saída de alguns atletas que estão conosco, mas eu não vou falar nome, nem quero entrar muito nesse detalhe, porque a gente tem um jogo importante, deixa o campeonato assim, a gente terminar essa partida para a segunda-feira a gente começar a intensificar esse trabalho também".



Interesse do Vasco em Lucas Drubscky

Bem, na verdade o eu eu fui até questionado sobre isso. Perguntei ao Lucas, o Lucas disse que não houve nenhum contato, né? Ele tá feliz. Eu eu fico feliz em em os nossos profissionais terem sondagens do mercado, sinal que são competentes e estão dando resultados, né? Mas o Lucas tá muito feliz aqui no no Ceará, já ter fez um ano e meio, 1 ano e 8 meses de trabalho, foi muito importante. Aí já tem um um campeonato estadual, aliás, dois bicampeão cearense, teve foi também eh estava com a gente no acesso Então eu eu sinceridade eu não acredito que mesmo que ele receba uma proposta do Vasco, ele queira sair do Ceará nesse momento, né? Então a gente conversou muito nisso em relação a a isso que você tá questionando, mas eu acredito que caso ele receba de fato uma proposta de qualquer clube que seja, eu acho que o momento dele ele vai dar mais importância aqui no Ceará.

Perfil de reforços

Eu acho que se for um jogador interessante que não seja brasileiro, seja jogando fora, eu acho que a gente também tá fazendo essa avaliação. É natural. Trouxemos alguns estrangeiros, alguns que tiveram dificuldades de se adaptar, e talvez não tenha não tenha dado resultado dentro do que a gente esperava e até mesmo o próprio atleta esperava, mas a gente sabe que eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com o mercado brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um celeiro de grandes atletas, mas nada impede também da gente trazer atletas e eh de outras nacionalidades. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Então, o que a gente tá buscando, na verdade, são algumas posições pontuais, né? Inclusive já temos alguns nomes mapeados e já fizemos alguns contatos com alguns atletas e estamos aí aguardando as tratativas pra gente dar sequência a esse nosso processo de contratação.

Folha de salarial de 7 milhões

O clube tá dentro do que tinha planejado, teve que esticar um pouquinho, vai ter que esticar um pouquinho porque a Série A ela tá, ela exige, muito da questão de você ter um elenco maior, porque vai até 21 de dezembro. O futebol tá muito caro, né? Cada ano que passa esses valores vão aumentando. É natural que as receitas aumentam também, né? Mas as despesas viram muito, então tá muito caro se fazer futebol. Mas o que eu posso te dizer que a nossa folha hoje ela tá um dia, né, graças a Deus, mas é com o valor tá um pouco acima do que a gente tinha planejado e provavelmente a gente vai ter que aumentar um pouco esse investimento para poder trazer aqueles jogadores que estão dentro do que a gente planeja, dentro do que a gente planejou, né? Então, mas assim, mesmo assim, a Folha do Ceará, se eu não me engano, deve ser a terceira ou a quarta menor folha dos entre os clubes de série A. Para hoje a nossa folha salarial é 7 milhões, com atletas.

Vina não está descartado

Bem, o Vina é um jogador interessante, né? E ele já provou isso inclusive quando jogou no Ceará, é um torcedor do Ceará, teve oportunidade, quando esteve na capital, ele foi assistir o nosso jogo. Infelizmente eu não estava no país quando ele teve aí para poder dar um abraço. Gosto muito do Vina, ele foi muito decente. Como eu já até falei em outras entrevistas, sou muito grato a ele, pois em um momento difícil da minha gestão, o clube tava passando por uma questão financeira difícil. Em momento algum Vina me cobrou, nós tínhamos um débito com ele, ainda de 2022 e uma parte de 2023. Ele nunca me cobrou, nunca colocou o clube na justiça. Então eu sou muito grato disso a ele, né? Mas assim, como eu até falei essa semana e muita gente me pergunta eh se o Vina tá descartado, eu digo que não. Respondo para vocês que não. A gente tá analisando, tá? É um jogador interessante. É óbvio que nós já mapeamos alguns nomes, já estamos fazendo contato com alguns jogadores, mas o que eu posso adiantar assim, a posição do Vina, a gente não tava buscando nenhum nenhuma peça, né? Pois já temos três jogadores. Então, a gente não tava buscando essa essa essa essa posição de meia, mas o Vina é um jogador interessante, a gente tá avaliando a possibilidade. Eu não quero descartar.

Valor do Ceará na venda do Arthur Cabral para o Botafogo

É, o Ceará hoje não tem percentual econômico sobre o atleta. Mais nós temos o o mecanismo de solidariedade, que é o percentual do período de formação que o Artur ficou. Eu tomei conhecimento, sim. Inclusive o próprio o próprio CEO do Botafogo, nós estávamos juntos aí de semana passada, ele comentou comigo essa possibilidade do do Arthur. Sim, não tava fechado e o Ceará tem sim quando tem um direito sim de de receber o mecanismo. Agora, e isso aí é esses valores eles são pagos de acordo com os valores que o Botafogo for pagando ao Benfica, né? E eu te confesso que eu ainda não sei qual é essa, como foi feita essa negociação, mas o que garanto é que o Ceará tem sim o direito a receber esse esse mecanismo.