Alejandro Martínez no Ceará: avaliado em R$ 18 milhões e vice-campeão argentino

O Ceará acertou a contratação do atacante argentino Alejandro Martínez. Vice-campeão na Argentina pelo Talleres, o atleta de 27 anos foi emprestado ao Vovô até o fim da temporada de 2025 e chega com expectativa de brigar pela titularidade. O Diário do Nordeste então apresenta o reforço.

Valor de mercado

O Talleres investiu US$ 3 milhões (cerca de R$ 18 milhões) na compra de 70% dos direitos econômicos de Alejandro Martínez em 2024, junto ao Toluca, do México. Com bom valor de mercado, o atacante atuou em 31 jogos na última temporada, com quatro gols e uma assistência.

Apesar de titular na maioria das partidas, esteve abaixo da expectativa da equipe, que recebeu propostas e avaliou o melhor caminho junto ao staff. Além do Ceará, outros clubes argentinos e também da Major League Soccer (MLS) fizeram ofertas - a liberação vem para recuperar o ativo.

O vínculo no Talleres é até dezembro de 2026. No Vovô, com metas, há possibilidade de compra.

Como joga?

Alejandro Martínez é um atacante de velocidade e explosão, que atua pelos lados do campo. O melhor ambiente é a ponta direita, onde pode cortar para o meio e finalizar - principal característica. Na Argentina, também já atuou de meia, mais centralizado, onde se potencializa no 1x1 e drible.

Assim, no âmbito geral, se caracteriza por muito volume de jogo. Apesar disso, não soma temporadas com muitos gols, ou seja, é mais decisivo em prol do coletivo, sendo melhor com lançamentos nos corredores para atacar. O contraponto é a oscilação com sequência de jogos.

Canhoto “com o pé trocado”, tem um perfil que o Ceará não tinha no elenco montado para 2025.

Melhor momento

Revelado pelo Atlas-ARG, era apontado como uma promessa no início da carreira. O melhor momento foi no Central Córdoba-ARG em 2022, quando viveu a fase mais artilheira: oito gols em 39 partidas, com quatro assistências. Na temporada seguinte, foi negociado com o Toluca, do México.

Após dois anos, retorno ao futebol argentino para o Talleres. Vale ressaltar que o clube detém um dos melhores scouts da América do Sul, o que potencializa também a projeção de destaques, o que serve como parâmetro para apostar na recuperação do protagonismo da nova contratação do Vovô.