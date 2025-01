O Ceará está próximo de anunciar a contratação do atacante argentino Alejandro Martínez. O Diário do Nordeste apurou que o jogador desembarca até quarta-feira (29) para assinar contrato de empréstimo com o Vovô. Ele pertence ao Talleres, da Argentina.

A informação do acerto entre Ceará e Alejandro Martínez havia sido publicada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e foi confirmada pela reportagem do Diário do Nordeste. O contrato de empréstimo de Martínez com o Vovô será válido até o final de 2025.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, existe uma cláusula para aquisição definitiva ao final do período de empréstimo. O atacante de 27 anos tem contrato com o Talleres até o dia 31 de dezembro de 2026.

Na última temporada, Alejandro Martínez vestiu a camisa do Talleres, da Argentina, e somou 31 jogos, quatro gols e uma assistência. Ele acumula passagens por Tijuana, do México, Central Córdoba, da Argentina, entre outros.