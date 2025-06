Ceará vence Lorient-FRA e avança à final de competição de base na Europa

Em um resultado histórico, o Ceará chegou na final do Festival D’Armor, tradicional competição internacional Sub-17, em Plougonvelin, na região da Bretanha, na França. A vaga na decisão foi obtida com vitória na semifinal diante do Lorient-FRA por 2 a 1, com gols do atacante Kelvyn.

O desempenho alvinegro superou gigantes europeus como Porto-POR, Lyon-FRA e Paris Saint-Germain-FRA. A finalíssima será às 12h (de Brasília), contra o Braga-POR, que eliminou o Caen-FRA na eliminatória.

Com uma base consolidada, o Vovô participa pela 1ª vez de um evento da categoria de formação na Europa. A equipe é comandada pelo técnico Tiago Alves.

Resultados do Ceará no Festival D’Armor 2017