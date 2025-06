Bastidores do Ceará: negociações com Vina e Fernando Sobral | exclusiva com Ricardinho

Integrante do departamento de futebol do Ceará, Ricardinho destacou o perfil de jogadores que o clube busca na janela de transferências e revelou os bastidores do retorno de Fernando Sobral e conversas com Vina. Atual assessor do departamento de futebol do Alvinegro de Porangabuçu contou, em exclusiva no Jogada do Vozão, ressaltou seu papel na comissão técnica de Léo Condé.

O episódio tem apresentação de Samuel Conrado e participação de Alexandre Mota. Para além da busca por contratações na janela de transferências, o ídolo alvinegro ponderou histórias do seu passado como atleta.

ASSISTA O EPISÓDIO

