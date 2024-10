Destaque do Brasil com grandes defesas, Wilian exalta conquista: 'Para todos que nos deram força'

Eleito melhor goleiro da Copa do Mundo, Willian foi um verdadeiro paredão no Uzbequistão. A conquista da sexta estrela neste domingo (6) foi construída etapa por etapa, e uma das partes principais foi a defesa. Durante toda a competição, o goleiro Willian foi um dos pilares da equipe comandada por Marquinhos Xavier, e na final contra a Argentina não foi diferente.

“É difícil ser goleiro da Seleção Brasileira, é uma pressão muito grande. Mas tudo é força que vem de dentro, que vem da minha família. Eu tenho um primo que também é atleta e ontem ele me mandou uma mensagem falando assim ‘vai lá e realiza o nosso sonho de criança’. Essa conquista é para todos da minha família, tudo que eu deixei em quadra hoje com meus companheiros é para vocês que nos deram toda a força”, disse.

Legenda: Willian foi eleito o craque do jogo na final contra a Argentina e o melhor goleiro da Copa do Mundo de Futsal Foto: Robertus Pudyanto/FIFA

Paredão na decisão

O Brasil venceu os argentinos por 2 a 1 na decisão. O jogo foi muito disputado, e Willian se fez presente em todos os momentos da decisão, contribuindo com grandes defesas. O goleiro comentou sobre a sensação de ter uma função tão importante na equipe, e como é trabalhar com goleiros tão bons como os da Seleção.

“Só tenho que agradecer muito ao grupo, agradecer ao departamento de goleiros. É muito difícil estar jogando na frente do Guitta, porque ele é um dos melhores da história, e foi de uma humildade gigantesca ele e o Roncaglio, que são nossos outros dois goleiros, me darem todo o suporte durante essa Copa do Mundo”, afirmou.

“É muita coisa para cuidar dentro do jogo, é defender bola, tem que fazer cobertura, são muitas variáveis, e agora a gente é campeão do mundo. Todo mundo sonhou com isso e preciso agradecer esse grupo maravilhoso, a gente merecia muito, passamos por momentos difíceis”, completou.