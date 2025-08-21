Diário do Nordeste
Depois de seis anos seguidos, Copa do Nordeste não terá time cearense na final

Com todos os cearenses eliminados, final do Nordestão será decidida entre Bahia e Confiança

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pelo menos um time cearense chegava à final da Copa do Nordeste desde 2019
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará foi superado por 1 a 0 pelo Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo válido pela semifinal da Copa do Nordeste realizado nesta quarta-fera (21). Tomando o gol nos acréscimos, o Alvinegro não só se despediu da competição regional, como também, encerrou as chances da participação de um cearense na final do torneio. Com o Fortaleza e o Ferroviário tendo sido eliminados antes, ambos na fase de quartas de final, a edição de 2025 é marcada por uma final sem nenhum representante do Estado do Ceará depois de seis anos consecutivos.

Foto de Ceará e Fortaleza tem três títulos da Copa do Nordeste cada
Legenda: Ceará e Fortaleza estão empatados com três títulos da Copa do Nordeste cada
Foto: Felipe Santos/Ceará SC e Mateus Lotif/Fortaleza EC

Desde a volta da Copa do Nordeste no ano de 2013, 8 das 12 edições contaram com a presença de times cearenses na final. Sendo cinco do Ceará (2014, 2015, 2020, 2021 e 2022), no qual o Alvinegro se saiu campeão em três dessas (2015 e 2020 sobre o Bahia e 2023 diante do Sport) e três do Fortaleza (2019, 2022 e 2024), com o Leão tendo vencido as três, superando Botafogo-PB, Sport CRB, respectivamente.

FINAIS DA COPA DO NORDESTE DESDE A VOLTA EM 2013:

  • Campinense x ASA (Campinense campeão) - 2013
  • Sport x Ceará (Sport campeão) - 2014
  • Ceará x Bahia (Ceará campeão) - 2015
  • Santa Cruz x Campinense (Campinense campeão) - 2016
  • Bahia x Sport (Bahia campeão) - 2017
  • Sampaio Corrêa x Bahia (Sampaio Corrêa campeão) - 2018
  • Fortaleza x Botafogo-PB (Fortaleza campeão) - 2019
  • Ceará x Bahia (Ceará campeão) - 2020
  • Bahia x Ceará (Bahia campeão) - 2021
  • Fortaleza x Sport (Fortaleza campeão) - 2022
  • Ceará x Sport (Campinense campeão) - 2023
  • Fortaleza x CRB (Fortaleza campeão) - 2024

Foto de Bahia x Confiança final da Copa do Nordeste 2025
Legenda: Bahia x Confiança vão decidir a final da Copa do Nordeste 2025 em setembro
Foto: Letícia Martins/EC Bahia

FINAL DE 2025

A final deste ano, decidida entre Bahia e Confiança, que venceu o CSA, em Maceió, por 1 a 0, seguirá o regulamento tradicional da competição, com a decisão sendo realizada em dois jogos. O primeiro deles marcado para 3 de setembro, em Aracaju, e a partida de volta marcada para o dia 7 de setembro, em Salvador, tendo em vista que a equipe tricolor teve melhor campanha durante a competição.

* Sob supervisão de Samuel Conrado

