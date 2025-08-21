Depois de seis anos seguidos, Copa do Nordeste não terá time cearense na final

O Ceará foi superado por 1 a 0 pelo Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo válido pela semifinal da Copa do Nordeste realizado nesta quarta-fera (21). Tomando o gol nos acréscimos, o Alvinegro não só se despediu da competição regional, como também, encerrou as chances da participação de um cearense na final do torneio. Com o Fortaleza e o Ferroviário tendo sido eliminados antes, ambos na fase de quartas de final, a edição de 2025 é marcada por uma final sem nenhum representante do Estado do Ceará depois de seis anos consecutivos.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão empatados com três títulos da Copa do Nordeste cada Foto: Felipe Santos/Ceará SC e Mateus Lotif/Fortaleza EC

Desde a volta da Copa do Nordeste no ano de 2013, 8 das 12 edições contaram com a presença de times cearenses na final. Sendo cinco do Ceará (2014, 2015, 2020, 2021 e 2022), no qual o Alvinegro se saiu campeão em três dessas (2015 e 2020 sobre o Bahia e 2023 diante do Sport) e três do Fortaleza (2019, 2022 e 2024), com o Leão tendo vencido as três, superando Botafogo-PB, Sport e CRB, respectivamente.

FINAIS DA COPA DO NORDESTE DESDE A VOLTA EM 2013:

Campinense x ASA (Campinense campeão) - 2013

Sport x Ceará (Sport campeão) - 2014

Ceará x Bahia (Ceará campeão) - 2015

Santa Cruz x Campinense (Campinense campeão) - 2016

Bahia x Sport (Bahia campeão) - 2017

Sampaio Corrêa x Bahia (Sampaio Corrêa campeão) - 2018

Fortaleza x Botafogo-PB (Fortaleza campeão) - 2019

Ceará x Bahia (Ceará campeão) - 2020

Bahia x Ceará (Bahia campeão) - 2021

Fortaleza x Sport (Fortaleza campeão) - 2022

Ceará x Sport (Campinense campeão) - 2023

Fortaleza x CRB (Fortaleza campeão) - 2024

Legenda: Bahia x Confiança vão decidir a final da Copa do Nordeste 2025 em setembro Foto: Letícia Martins/EC Bahia

FINAL DE 2025

A final deste ano, decidida entre Bahia e Confiança, que venceu o CSA, em Maceió, por 1 a 0, seguirá o regulamento tradicional da competição, com a decisão sendo realizada em dois jogos. O primeiro deles marcado para 3 de setembro, em Aracaju, e a partida de volta marcada para o dia 7 de setembro, em Salvador, tendo em vista que a equipe tricolor teve melhor campanha durante a competição.

* Sob supervisão de Samuel Conrado