Fora de casa, Ferroviário perde para o CSA e está eliminado da Copa do Nordeste

Jogando fora de casa, o Ferroviário perdeu para o CSA por 2 a 1 e está eliminado da Copa do Nordeste. A partida, válida pelas quartas de final da competição, aconteceu na noite desta quarta-feira (9), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

No primeiro tempo, após pênalti de Léo Paraíso em Luciano Naninho, o lateral Enzo bateu muito bem e abriu o placar para a equipe alagoana. Depois de um bate rebate na área do Tubarão, a bola sobrou limpa para Tiago Marques ampliar o placar e fazer o 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, o Ferroviário conseguiu diminuir o placar com gol do zagueiro Wesley Junio, em cobrança de escanteio de Guarib.

No segundo tempo, o time da casa teve mais um pênalti a seu favor, mas Igor Bahia desperdiçou a chance de fazer o terceiro gol. O Ferrão pressionou até o final pelo empate, mas não conseguiu chegar ao segundo gol.

Com o resultado, o Tubarão da Barra se despede da competição e foca suas energias na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.