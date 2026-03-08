Diário do Nordeste
De virada, Norde Vôlei vence Elase/SC e encerra fase classificatória na liderança da Superliga B

Equipe volta a jogar no dia 17 de março

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Norde vence fora de casa.
Foto: @moraes.click | Arthur Moraes

O Norde Vôlei venceu o Elase/SC no último jogo da fase classificatória da Superliga B masculina. De virada, o Carcará superou o adversário por 3 sets a 1 (parciais de 25 x 21/25 x 27/16 x 25/20 x 25) na noite deste sábado (7) no Ginásio Telmo Thompson Flores, em Florianópolis. Com o resultado, o time comandado por Marcelo Negrão encerrou a etapa como líder da competição e agora foca nos playoffs. 

Em 13 jogos disputados, a equipe cearense fez 35 pontos. Ao todo, foram 12 vitórias e uma derrota. O primeiro adversário das quartas de final será novamente a Elase/SC. O primeiro duelo será novamente na casa adversária e o segundo jogo na capital cearense. A equipe catarinense ficou na oitava colocação, com 19 pontos em 13 jogos.

O Norde volta a jogar no dia 17 de março, no Ginásio Telmo Thompson Flores. A outra partida será no dia 22 do mesmo mês, no Ginásio Aécio de Borba. Os horários ainda não foram definidos. Como líder da fase classificatória, o Carcará terá vantagem de decidir todos os confrontos em casa nos playoffs. Caso o time vá para a final, ela também será disputada em Fortaleza.

