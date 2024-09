Dal Pozzo explica como a Chapecoense deve jogar contra o Ceará e elogia trabalho de Condé

Técnico da Chapecoense, Gilmar Dal Pozzo explicou como a equipe catarinense deve se portar diante do Ceará neste domingo (15), em duelo da próxima rodada da Série B. Ele, que também já treinou o Vovô, também elogiou o trabalho de Léo Condé, que está há pouco mais de dois meses no comando do Alvinegro de Porangabuçu.

"O Ceará está brigando na parte de cima da tabela. Depois que o Condé assumiu, organizou. Hoje você olha o Ceará de maneira diferente porque é uma equipe extremamente organizada, com talentos individuais. Mas o que é mais impactante é essa parte da organização. É um técnico que conhece muito a Série B também, ano passado foi campeão com o Vitória. Então, respeito muito grande em relação ao nosso adversário”, ressaltou o técnico em entrevista coletiva.

A Chapecoense vem de quatro jogos sem derrotas, sendo três empates e uma vitória, ocorrida na última rodada, diante da Ponte Preta, por 2 a 0. Dal Pozzo explica como a equipe deve se portar diante do Alvinegro.

"A gente tem que se preparar porque em algum momento o Ceará vai estar dominando o jogo na nossa casa, porque eles estão brigando por acesso. É um gigante do futebol brasileiro. Temos que entender isso”, avalia.

“Baixa a linha, se defende forte, fica compacto, seja agressivo, organizado. E aí, quando a gente tiver a posse de bola, envolver o adversário, e nos melhores momentos nossos, que a gente criar oportunidades, ser letal. É impor o nosso jeito de jogar, junto com o nosso torcedor, aproveitar esse momento bom”, finaliza.

O Furacão do Oeste está em 18º na tabela, segundo da zona de rebaixamento, com 25 pontos somados. Já o Ceará está em quinto, com 39. As equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Condá.

